Un Flamengo con varias bajas por el Mundial tratará de reducir la distancia con el líder

El equipo de Río de Janeiro va segundo en la clasificación con 31 puntos, frente a los 38 de su máximo rival.

Aunque jugará en casa, el Flamengo no podrá contar con varios de sus titulares, entre ellos el centrocampista Lucas Paquetá y el defensa Danilo, quienes ya están concentrados con la selección para preparar el amistoso contra Panamá del domingo.

El técnico Leonardo Jardim tampoco dispondrá del atacante uruguayo Giorgian de Arrascaeta ni del centrocampista colombiano Jorge Carrascal, convocados por las selecciones de sus respectivos países.

Sin estos jugadores, Jardim dijo el jueves en rueda de prensa que echará mano de integrantes del equipo sub-20 para el partido contra el Coritiba.

Más allá de este panorama de bajas, rl Flamengo llega al encuentro con un desempeño mixto en los últimos partidos, tras imponerse por 3-0 al Cusco en la Copa Libertadores y perder por 0-3 ante el Palmeiras en la liga.

El Coritiba, ascendido este año a la primera división, va sexto en la tabla, impulsado por una reciente victoria por 3-2 frente al Bahía.

El domingo la atención estará puesta en el partido entre el Palmeiras y el Chapecoense, que es último en la clasificación tras sumar sólo nueve puntos en 16 encuentros.

El líder de la liga va lanzado en este inicio de temporada, con las recientes victorias frente al Flamengo en el campeonato doméstico y frente al Junior por 4-1 en la Libertadores.

Con todo, el Palmeiras también sufrirá las bajas de jugadores convocados para el Mundial, entre los cuales destacan el delantero argentino Flaco López, su máximo goleador, y el colombiano Jhon Arias.

Asimismo, el Fluminense, que se enfrentará al Cruzeiro y va tercero en la tabla con 30 puntos, intentará adelantar al Flamengo y colocarse en segundo lugar.

.Sábado: Flamengo-Coritiba, Athletico Paranaense-Mirassol, Grêmio-Corinthians, Bahia-Botafogo y Santos-Vitória.

.Domingo: Bragantino-Internacional, Vasco da Gama-Atlético Mineiro, Palmeiras-Chapecoense, Remo-São Paulo y Cruzeiro-Fluminense.