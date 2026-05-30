Flamengo aplasta al Coritiba y mete presión al líder Palmeiras

Redención carioca ante un Maracaná entregado

Flamengo se impuso este sábado por 3-0 al Coritiba en la decimoctava jornada de la liga brasileña, aún sin contar con varios de sus jugadores estrella por haber sido convocados para el Mundial. La victoria del equipo de Río de Janeiro lo consolida en la segunda posición de la tabla con 34 puntos, a cuatro del Palmeiras, que va líder y juega este domingo. Además, con este resultado, se quita el mal sabor de boca que le dejó la derrota por 0-3 frente al Palmeiras hace una semana.

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Samuel Lino y Pedro lideran al ‘Mengão’ versión Mundial

Flamengo recibió al Coritiba en el Maracaná como claro favorito, pese a la ausencia de nueve de sus jugadores, entre ellos, el centrocampista brasileño Lucas Paquetá y el delantero uruguayo Giorgian de Arrascaeta, ambos convocados por las selecciones de sus respectivos países.

El conjunto comandado por Leonardo Jardim abrió el marcador a los 10 minutos del arranque, con un gol de Samuel Lino, quien rompió la resistencia visitante desde muy temprano. Ya en la segunda mitad, el artillero Pedro y, de nuevo, un letal Samuel Lino se encargaron de sellar el partido con dos goles más, ante un Coritiba que ya no daba más de sí y terminó rindiéndose ante el poderío local.

Las miradas apuntan al domingo: ¿Tropiezo del líder?

Flamengo, que lucha por no distanciarse del Palmeiras, estará atento al partido del domingo entre el líder y el Chapecoense, último de la clasificación. El líder de la tabla también llega al encuentro debilitado por la ausencia de jugadores que integran selecciones nacionales, como el caso del zaguero y capitán paraguayo Gustavo Gómez, el delantero argentino Juan Manuel “Flaco” López, su máximo goleador, y el colombiano Jhon Arias. El ‘Verdão’ está obligado a ganar si no quiere sentir el aliento del Flamengo cada vez más cerca.