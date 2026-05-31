Aguirre: "Estoy muy claro con los que se van a quedar e iniciar el 11" contra Sudáfrica

"Estoy muy claro con los que se van a quedar e iniciar el 11", indicó el míster a pocas horas de anunciar la lista definitiva de jugadores convocados para defender la camiseta azteca durante el Mundial, en el que México es una de los tres países anfitriones, junto a EE.UU. y Canadá.

Aguirre tiene previsto revelar mañana la lista que representará a México y avisó que, pese a la victoria de este sábado por la mínima contra los de Oceanía, el equipo tiene que "seguir trabajando y mejorando".

El encuentro contra Serbia del próximo 4 de junio "será lo más parecido al partido contra Sudáfrica", agregó.

Haciendo balance del duelo de hoy, Aguirre matizó que faltó "un poco más de trabajo defensivo y de jugar arriba, posesión después de la recuperación y la profundidad" de campo.

Sin embargo, los jugadores afrontan un reto de la envergadura como un Mundial con actitud familiar. "Estamos todos muy compenetrados, muy conscientes de lo que se viene y es lo que más valoro de este grupo, somos sólidos, tenemos mucha tranquilidad emocional", precisó.