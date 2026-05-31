Cae la audiencia televisiva en Francia de la final de Champions entre el PSG y el Arsenal

Según los datos de Médiametrie, la final de Budapest en el canal el abierto M6 se situó en los 6,2 millones de telespectadores (8,7 el año pasado) mientras que en Canal+ fueron 2,9 millones (3,1 en 2025).

En todo caso, ambos canales dominaron las partes de audiencia de la noche del sábado. M6 acaparó el 36 % (39,9 % en 2025) y un 17 % Canal+ (14,3 % en 2025).