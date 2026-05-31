Carabobo y Puerto Cabello jugarán la final del Torneo Apertura de Venezuela

Ambos equipos vuelven a enfrentarse luego de haber jugado la final del Torneo Clausura el año pasado, en la que ganó Carabobo, que luego cayó ante Universidad Central, el actual campeón.

Carabobo, dirigido por Daniel Farías, goleó este domingo por 1-5 a Metropolitanos en el segundo tiempo, con un póker de Loureins Martínez y la guinda de Edson Tortolero, mientras que los de Francesco Stifano apenas consiguieron uno y gracias a Miku.

El ganador lidera el grupo B con 11 puntos, luego de una derrota, dos empates y tres victorias.

Puerto Cabello venció 0-2 a Deportivo La Guaira, con tantos de Andrés Ponce y Jean Franco Castillo.

Los dirigidos por Eduardo Saragó cierran la fase de cuadrangulares en la cima del grupo A con un total de 10 puntos, tras registrar dos derrotas, un empate y tres victorias.

La final del torneo se disputará el próximo domingo, 7 de junio, en el estadio Polideportivo Misael Delgado, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo (norte, cercano a Caracas).

El campeón se medirá posteriormente al ganador del Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano.