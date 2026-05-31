Con doblete del paraguayo González Independiente del Valle se afianza en la cima en Ecuador

La contundente victoria en Guayaquil le permitió al cuadro líder recuperarse de inmediato del inesperado tropiezo de la jornada anterior, donde cayó por 2-3 ante Libertad. Además, la tarde fue redonda para el ecuatoriano Emerson Pata, que alcanzó el primer puesto de la tabla de goleadores del torneo con seis tantos.

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El show de González y la estocada final de Perelló

El trámite del encuentro se inclinó rápidamente a favor de los visitantes. Emerson Pata abrió el marcador tras aprovechar un pase de Aron Rodríguez desde el costado derecho y definir a puerta vacía.

Posteriormente, emergió la figura del paraguayo Carlos González, quien amplió la ventaja con un preciso golpe de cabeza y, minutos más tarde, conectando de primera un tiro de esquina convirtió el tercero de la tarde.

El argentino Matías Perelló selló la goleada en el último minuto de juego, mientras que Edinson Mero decoró el resultado para Guayaquil City al marcar un doblete que acortó distancias.

Los mejores momentos del partido

Por su parte, Emelec volvió a sonreír ante su público al derrotar por 1-0 a Universidad Católica, dando continuidad al triunfo por 2-0 obtenido ante Macará la fecha pasada. Con esta victoria, el conjunto guayaquileño escaló al octavo puesto con 22 puntos y frenó en seco las aspiraciones de Católica, que se mantuvo estancada en la tercera posición con 26 unidades.

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Batalla con expulsados en el llano y el cierre de la jornada

En otro de los frentes dominicales, Mushuc Runa empató 0-0 de local ante Aucas. La urgencia de ambos equipos por sumar los llevó a disputar un compromiso de altísima intensidad que terminó con dos expulsados: Luis Gustavino, de Aucas, vio la tarjeta roja directa a los 64 minutos, mientras que Jackson González fue expulsado en Mushuc Runa a los 89. Con el reparto de puntos, el “Ponchito” quedó undécimo con 18 unidades y la escuadra oriental se ubicó en el quinto puesto con 26 puntos.

La decimosexta fecha de la Liga Pro concluirá este lunes con los duelos entre Leones del Norte ante Macará y Técnico Universitario frente a Barcelona. Cabe recordar que el enfrentamiento entre Liga de Quito y Orense fue suspendido formalmente debido a la convocatoria de varios jugadores albos a sus respectivas selecciones, entre ellos el portero Gonzalo Valle y el centrocampista Éderson Castillo para el combinado ecuatoriano, además del defensor haitiano Ricardo Adé.

Tras el cierre de esta jornada, la Liga Pro entrará en un receso obligatorio para dar paso a la gran participación de la selección de Ecuador en el Mundial de Norteamérica 2026.