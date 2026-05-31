Palmeiras sigue líder del Brasileirão tras sufrido triunfo sin los paraguayos

El “Verdão” tuvo que sacar adelante el partido sin la presencia de las figuras paraguayas Gustavo Gómez, Maurício Magalhães y Ramón Sosa, quienes se encuentran al servicio de la selección albirroja, logrando mantener su ventaja en la cima pese a jugar con un hombre menos durante buena parte del encuentro.

Con este resultado, el equipo de São Paulo alcanza los 41 puntos y permanece siete unidades por delante del Flamengo, su inmediato perseguidor, que se sitúa segundo en la tabla con 34 puntos.

Bajas mundialistas, expulsión y el desahogo de Paulinho

El panorama no arrancó fácil para el conjunto comandado por Abel Ferreira, que tuvo que lidiar con la ausencia de los futbolistas convocados para el Mundial —entre ellos, el argentino ‘Flaco’ López, su máximo goleador—, además de una expulsión que lo dejó tempranamente con 10 jugadores. Durante la primera mitad, Palmeiras enfrentó serias dificultades para romper la defensa cerrada del Chapecoense y desaprovechó las pocas ocasiones que generó.

La expulsión del centrocampista Allan tras ver una tarjeta roja directa hizo que el partido se estancase aún más. Ya en la segunda mitad, el delantero Paulinho despertó a los espectadores del letargo con un gol que adelantó al Palmeiras en el marcador y parecía encarrilar la victoria local.

O gol de Paulinho no último jogo do Allianz Parque! ✅🐷 pic.twitter.com/lzuW6tuqoH — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 31, 2026

Polémica de VAR y un penal en el travesaño en el descuento

El tramo final del partido guardó todas las emociones de la tarde. En el tiempo de descuento, cuando el encuentro ya parecía decidido, Ítalo logró anotar el empate para el Chapecoense, pero el gol fue anulado por el árbitro tras examinar las imágenes en el VAR. Aún quedaría una última oportunidad de oro para el colista cuando se le pitó un penalti a favor, pero el remate terminó rebotando en el travesaño, sellando el definitivo 1-0 que desató el festejo en São Paulo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Flamengo mete presión y Neymar afina la puntería antes del viaje

La jornada también dejó movimientos importantes en la persecución por el título. El sábado, Flamengo goleó 3-0 al Coritiba, un triunfo de mucho mérito si se tiene en cuenta que el “Mengão” no pudo disponer de nueve jugadores convocados para el Mundial, entre los que destacan el brasileño Lucas Paquetá y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Por otra parte, el Santos de Neymar ganó por 3-1 al Vitória y consiguió una victoria clave para salir de la zona de descenso. Todo esto ocurre mientras su estrella se recupera de una lesión y se prepara para viajar a Estados Unidos con la selección para la cita mundialista.