Isidro Pitta, figura en el triunfo Bragantino que lo mete en el Top 5

Con esta victoria en el estadio Municipal Cícero De Souza Marques, el “Toro Loco” pegó un salto espectacular en la tabla de posiciones: ya es quinto con 29 puntos y se mete de lleno cerca de los puestos de vanguardia. Desde el pitazo inicial, el dueño de casa impuso condiciones. Los goles de Fernando Santos y Juninho Capixaba encendieron la fiesta en las gradas, permitiendo al local manejar los hilos del encuentro y golpear en los momentos justos.

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El “Vikingo”, determinante sin necesidad de gol

Aunque esta vez no se le dio el grito sagrado, el delantero paraguayo Isidro Pitta se vistió de héroe. El “Vikingo” fue una pesadilla constante para la defensa del Inter. Corrió, peleó y fue el eje del ataque hasta que dejó la cancha en el minuto 84 bajo los aplausos de la torcida.

Su jugada cumbre llegó en la recta final: con pura potencia, Pitta provocó el penal decisivo, tras la embestida dentro del área que recibió de Victor Gabriel que terminó de liquidar el pleito. El encargado de ejecutarlo dejó una de las postales de la jornada, ya que el mismísimo arquero Tiago Volpi cruzó toda la cancha, tomó el balón y firmó el 3-1 definitivo con total categoría.

Los números de un gran semestre

La gran actuación del ex-Olimpia es el reflejo de una regularidad. El atacante guaraní se convirtió en una pieza inamovible en la pizarra de Bragantino, registrando una asistencia casi perfecta al jugar 17 de los 18 partidos de su equipo en el presente Brasileirão, donde ya aporta 5 goles y dos asistencias. Además, su brillante primer semestre se potencia con otros 3 goles y otro pase clave en la Copa Sudamericana, números que consolidan su rol como la principal carta ofensiva del club.

El nivel superlativo del “Vikingo” no solo ilusiona al “toro loco”, sino que retumba con fuerza en Ypané. Con el Mundial de Norteamérica 2026 a la vuelta de la esquina, el delantero se mantiene expectante y envía un mensaje al cuerpo técnico de la Selección Paraguaya, liderado por Gustavo Alfaro. Cada partido en la exigente liga brasileña es una final para Pitta, quien sueña con meterse en la lista definitiva de la Albirroja.