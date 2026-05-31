Unai Simón: “La salsa del Mundial la tenemos que poner nosotros”

“La salsa la tenemos que poner nosotros. Somos una selección que disfruta mucho del balón y la gente se siente muy identificada con nuestro juego. Se trata de eso”, dijo durante la presentación de un patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este patrocinio, de una salsa y un detergente, dio pie a la pregunta de la salsa que debe poner España en el Mundial.

Además, Unai Simón analizó la actualidad del fútbol, con el foco en la final de la Liga de Campeones que ganó el PSG el sábado al Arsenal.

“Las tandas de penalti no dejan de ser una lotería, por mucho que las prepares. No hay nada seguro. Hay que intentar adivinar el lado, y si lo adivinas que lo pares”, declaró.

Un Arsenal en el que juega su compañero de selección, David Raya, quien detuvo un penalti pero no pudo salir vencedor.

“Vi a David -Raya- algo desolado, porque hubiera sido ponerle un broche maravilloso a su temporada, pero la próxima temporada tendrá oportunidad”, apuntó.

Además, aseguró alegrarse por el éxito de Luis Enrique, exseleccionador español.

“Yo me alegré mucho por Luis Enrique, no por el PSG. Fue un entrenador que me marcó mucho, cuando me hizo debutar”, dijo.