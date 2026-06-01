Euskadi plantea una sede conjunta Bilbao-San Sebastián para el Mundial 2030

Los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y el Gobierno Vasco, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, han trasladado a la FIFA un documento oficial en el que comunican esta decisión de impulsar una sede conjunta.

Estas cinco instituciones, gobernadas por PNV y PSE, y los dos clubes implicados han hecho este anuncio este lunes en un comunicado en el que explican que la petición se ha realizado tras completar los "pertinentes estudios y análisis de acuerdo con las exigencias de la organización, y anteponiendo el interés general y la perspectiva de país en la toma de decisiones".

Bajo esta "premisa", Euskadi ha decidido presentar a la FIFA un presupuesto único de lo que supondría una única sede con dos estadios para una fase de grupos en el año 2030 y con el planteamiento de que se disputen dos partidos en San Mamés y otros dos en Anoeta.

Explican que en 2022, las instituciones vascas, ante "la elevada exigencia" de los requerimientos exigidos por la FIFA, trabajaron sobre las condiciones generales y que ya en 2024 trasladaron a este organismo un documento con los aspectos que entendían que "no podían ser asumidos por ninguna de las dos sedes, tanto desde el punto de vista económico como del de impacto en la ciudadanía".

Entre los elementos señalados desde Euskadi como "líneas rojas" se citan "costes económicos, exigencias para demostrar la capacidad de celebrar eventos internacionales, necesidad de modificar aspectos normativos, exigencia de inversiones en los estadios y en los territorios, no inclusión de las lenguas cooficiales en Euskadi, no realización de otros eventos en las ciudades-sede durante la competición, y determinadas exclusividades para la empresa organizadora del Mundial".

Aseguran que el pasado mes de marzo, representantes de la FIFA visitaron los campos de San Mamés y Anoeta, sin que ninguna de las cuestiones trasladadas dos años antes por las instituciones vascas hubieran sido "ni siquiera consideradas".

En ese momento, se decidió desde el País Vasco realizar un "análisis profundo" de lo que supondría aceptar todas las peticiones para acoger dos sedes del Mundial 2030 en esta comunidad autónoma.

Finalmente, la decisión ha sido presentar una sede conjunta Bilbao-San Sebastián ya que las instituciones implicadas entienden que no hacerlo de esta forma supondría un "perjuicio para la sociedad vasca, en general".

De esta manera, el País Vasco ha trasladado a la FIFA el "firme interés institucional vasco para que San Mamés y Anoeta sean sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030". Ahora, afirman, la propuesta queda a expensas de respuesta por parte de la organización del Mundial.

El Mundial 2030 lo organizarán de forma conjunta Portugal, Marruecos y España. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó en julio de 2024 la propuesta de once sedes, de las que renunciaron La Rosaleda (Málaga) y Riazor (A Coruña), que incluyen San Mamés y Anoeta.