Ryan y Leckie disputarán su cuarto Mundial

Ryan y Leckie igualarán de esta manera a otros dos referentes de la historia del fútbol australiano, Tim Cahill y Mark Milligan, mientras que Jackson Irvine, Aziz Behich y Milos Degenek participarán en su tercera edición.

Martin Boyle, que se perdió el Mundial 2022 a última hora por una lesión del ligamento cruzado anterior, se ha quedado en esta ocasión fuera por decisión técnica junto a Kye Rowles, Joe Gauci y Brandon Borrello, los jugadores descartados de la lista inicial.

"Se han tenido en cuenta diversos factores para seleccionar esta plantilla final para el Mundial. Hubo que tomar algunas decisiones difíciles; así son los grandes torneos. Pero también es mérito de todos los jugadores involucrados durante las últimas semanas, quienes trabajaron muchísimo durante una pretemporada larga y exigente", comentó Popovic.

"Quisiera reconocer a los jugadores que contribuyeron a nuestra clasificación directa para el Mundial, pero que no forman parte de esta plantilla. Su contribución no debe ser olvidada", apuntó el seleccionador de Australia, que tras perder ante México jugará el segundo y último amistoso ante Suiza el sábado 6 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego.

Será la prueba definitiva antes de comenzar el Mundial contra Turquía en Vancouver (Canadá) el 13. En los otros dos partidos del grupo D, los 'Socceroos' se medirán a Estados Unidos en Seattle el 19 de junio y a Paraguay en Santa Clara el 25.

- Porteros: Mathew Ryan (Levante/ESP), Paul Izzo (Randers/DIN) y Patrick Beach (Melbourne City).

- Defensas: Jordan Bos (Feyenoord/NED), Aziz Behich (Melbourne City), Harry Souttar (Leicester/ING), Alessandro Circati (Parma/ITA), Lucas Herrington (Colorado Rapids/USA), Cameron Burgess (Swansea/PDG), Kai Trewin (New York City/USA), Milos Degenek (Apoel Nicosia/CYP), Jason Geria (Albirex Niigata/JPN) y Jacob Italiano (Grazer/AUT).

- Medios: Jackson Irvine (St. Pauli/GER), Aiden O'Neill (New York City/USA), Paul Okon Jr (Sydney FC), Cameron Devlin (Heart of Midlothian/ESC).

Delanteros: Connor Metcalfe (St. Pauli/GER), Mathew Leckie, Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo/ITA), Nestory Irakunda (Watford/ING), Awer Mabil (Castellón/ESP), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo/NED), Mohamed Toure (Norwich City/ING) y Tete Yengi (JPN/Machida Zelvia).