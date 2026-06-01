Video: Carlos González y el doblete en Independiente

Carlos González facturó por duplicado en la victoria de Independiente del Valle por la fecha 16 de la Fase Inicial de la Liga Pro de Ecuador. El futbolista paraguayo, que no fue convocado por Gustavo Alfaro al Mundial 2026, anotó el segundo y el tercero del 4-2 sobre Guayaquil City en el estadio Christian Benítez Betancourt de Guayaquil.

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González, el segundo máximo artillero de la Copa Libertadores 2026 con 6 goles por detrás de Álex Arce (8 tantos) y por delante de Lorenzo Melgarejo (4), llegó a las 10 anotaciones en 18 partidos disputados con los Blaquiazules en la temporada: de los diez tantos, 4 corresponden al certamen local, mientras que el resto, a la competencia internacional.

El doblete de Carlos González

La visita juega a placer 🤩



González tuvo toda la libertad del mundo en área ciudadana y cabeceó para el 0-2 de @IDV_EC.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/YBD8eC3TqO — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) May 31, 2026