Roque Santa Cruz y el recuerdo del mano a mano con Casillas en el 2010

Roque Santa Cruz fue uno de los protagonistas del último partido de la selección de Paraguay en la Copa del Mundo. El 3 de julio de 2010, en el Ellis Park de Johannesburgo, la Albirroja de Gerardo Martino perdía 1-0 con España en los cuartos de final. En la noche africana, el combinado nacional rozó la hazaña después de un gol anulado, un penal errado y mano a mano fallado.

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Cada una de las jugadas tuvo definidores diferentes: Nelson Haedo Valdez en la primera, Óscar Cardozo en la segunda y Santa Cruz, en la tercera y última. “Hace poco me pasaron el video. Yo no lo había vuelto a ver, ni quería, pero me pasaron el video en cámara lenta, obviamente que a veces uno piensa: la pude haber pinchado, haber hecho esto o lo otro”, contó el jugador de Nacional a EFE.

Roque Santa Cruz y el mano a mano con Iker Casillas

Con el partido 1-0 a favor de la Roja con el tanto de David Villa, Paraguay tuvo una última chance para, en ese entonces, igualar el encuentro: un contragolpe terminó con un remate de Lucas Barrios que Iker Casillas desvió con mucha dificultad, tanto que la pelota quedó en el área chica y cayó en los pies de Santa Cruz. El hoy atacante del Tricolor disparó con fuerza, pero el portero evitó el tanto, ahogando las esperanzas de todo un país.

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“Era un partido que nosotros lo podíamos ganar, lo podíamos sacar adelante porque nuestro equipo era muy compacto, muy parejo en todas sus líneas”, recordó el exjugador de Bayern Múnich, quien reveló que envío el vídeo de la acción a Casillas. “Le pasé el video y le puse: ‘qué tapadón que pusiste’. Y me respondió: ‘tenías toda la portería’”, contó entre risas el paraguayo.

@futotal4k La famosa jugada, el mano a mano y fallo de Roque Santa Cruz vs Íker Casillas en el último minuto (Paraguay vs España 2010) ♬ sonido original - Diego Futotalk

“Iker hace un una tapada fabulosa, obviamente que él se tira también jugado a que le pegue a la pelota y, bueno, al final terminó despejando y nosotros sufriendo durante muchísimo tiempo por esa eliminación”, añadió Roque, quien en noviembre de 2014, con la camiseta del Málaga, marcó el gol 500 que recibió Casillas. “Pero quería marcarle en el Mundial” , puntualizó.

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Roque Santa Cruz y la selección paraguaya de Gustavo Alfaro

La selección de Paraguay regresó a la Copa del Mundo después de tres ausencias: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La Albirroja disputará el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. A días del estreno frente a los americanos, el 12 de junio (22:00, hora de Paraguay), Roque Santa Cruz señaló que ve “con mucho optimismo” al seleccionado que dirige Gustavo Alfaro.

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“No se puede esperar algo distinto porque ha cambiado el formato de los mundiales, la conformación de los grupos no tiene la dificultad por ahí de lo que podía tener en cuanto al formato anterior. Entonces, Paraguay tiene un grupo en donde clasifican dos directamente y hay todavía un mejor tercero. Eso obviamente te da muchas, muchas posibilidades de avanzar”, expresó.