Yeremy Pino se incorpora a la concentración

Con Yeremy Pino, el seleccionador español cuenta ya con 22 de los 26 jugadores que forman su convocatoria.

Para cubrir sus bajas y reforzar la preparación, Luis de la Fuente llamó a nueve jugadores de apoyo -Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra- que se unieron el sábado en el inicio de la concentración y permanecerán con el equipo hasta el amistoso ante Irak.

Convocatoria casi al completo a la espera de los cuatro futbolistas que disputaron la final de la Liga de Campeones.

El primero que se unirá al resto de sus compañeros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas será Mikel Merino, a quien se espera este martes 2 de junio. Fabián Ruiz, David Raya y Martín Zubimendi se incorporarán el miércoles día 3.

Así, Luis de la Fuente podrá contar con todos sus convocados en la expedición que el día 5, tras el amistoso ante Irak en La Coruña, ponga rumbo a Estados Unidos, a Chattanooga (Atlanta), donde el España establecerá su campo base para la fase de grupos del Mundial.

Antes del torneo, España disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México).

Tras esto, jugará los dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la fase de grupos el 27 contra Uruguay en Guadalajara (México).