Bélgica derrota a Croacia en duelo premundialista

El duelo entre Bélgica y Croacia, ganado por los locales 2-0, contó con el protagonismo de Romelu Lukaku.

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El máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos alcanzó los 90 goles en los últimos segundos del encuentro, tras disputar los veinte minutos finales.

Lukaku llevaba un año sin defender a su selección. El atacante del Napoli, lastrado este año por una lesión en la cadera, parece estar recuperado de cara al Mundial 2026, pese a que disputó únicamente 64 minutos con su club en toda la temporada.

Bélgica se adelantó en el minuto 38 con un gol de Youri Tielemans, frente a una Croacia que arrancó sin demasiado peligro, con un único disparo de Luka Modric poco antes del descanso para poner a prueba a Thibaut Courtois.

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En la segunda mitadm los locales buscaron el empate pero sin fortuna: Ante Budmir envió un disparo al poste (61’) antes de que el belga Hans Vanaken enviase también un disparo al palo. Ya en el añadido, Lukaku certificó la victoria en este primer amistoso de preparación para el Mundial.

El sábado, Bélgica recibe a Túnez en Bruselas antes de poner rumbo a Norteamérica, donde le esperan Egipto, Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G.

Croacia se enfrentará a Eslovenia el domingo como último ensayo antes de su entrada en liza en el Mundial contra Inglaterra el 17 de junio en Dallas por el Grupo L, que completan Panamá y Ghana.