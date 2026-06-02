Javier Tebas recomienda a la liga mx centralizar derechos audiovisuales para crecer

"Para mí, lo más importante es la centralización de los derechos audiovisuales. Con nosotros LaLiga es la que tiene y vende los derechos audiovisuales eso no es casualidad; una imagen común de marca y colectividad son los puntales para lo importante que es LaLiga, yo se los he dicho, pero el miedo y el vértigo es humano", señaló el directivo.

Tebas estuvo en la Ciudad de México en la presentación de la exposición 'Leyends' junto al mexicano Hugo Sánchez, quien en los años 80 fue por cinco temporadas el máximo goleador de LaLiga, lo que lo convirtió en leyenda del Real Madrid, aunque también jugó con el Atlético y el Rayo Vallecano.

El dirigente del fútbol español subrayó lo importante que ha sido la estrategia de centralizar estos derechos para LaLiga, que tomó el modelo de la Premier.

"La Premier lo hace desde 1990, nosotros desde 2015, desde entonces hemos crecido mucho. Un día me hablaban del City y de la marca City y lo importante que era, pero no hay que perder de vista de que el City es el City porque juega en una gran marca como es la Premier League", apuntó.

Javier Tebas también habló de lo importante que es para LaLiga la internacionalización, la cual buscan impulsar a través de la FIFA.

"Un partido de LaLiga fuera de España lo seguimos intentando, luego del tema de Miami, se está debatiendo con FIFA para que exista un reglamento claro para tener un juego fuera y México que es un claro candidato para que se pueda tener", detalló.

Tebas tuvo palabras de elogio para el trabajo de Florentino Pérez desde la presidencia del Real Madrid, y dijo que tiene derecho a llevar su campaña por la reelección a su manera.

"Él es libre de tomar esas decisiones. Ha sido un gran presidente del Real Madrid, probablemente ha sido el mejor de la historia, aunque para ser el mejor presidente entonces debe terminar bien. Está en una campaña que ha subido de tono, así lo propuso Florentino", concluyó.