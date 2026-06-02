Robert Harrison: “Queremos hacer el mejor Mundial de la historia”

La inauguración del Hotel de la Selección Mayor en el Nuevo Centro de Alto Rendimiento dejó un ambiente de optimismo absoluto en el búnker de la Albirroja. En medio del entusiasmo por las flamantes instalaciones de primer nivel, la máxima autoridad del fútbol local puso paños fríos pero no ocultó el gran sueño del plantel y la dirigencia.

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Al ser consultado puntualmente sobre las expectativas reales y para qué está la Selección Paraguaya en esta cita ecuménica de Norteamérica 2026, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, dejó en claro la filosofía con la que el grupo encara el debut, apuntando a lo más alto, incluso superar la barrera de los cuartos, el mejor registro que fue logrado en el Mundial Sudáfrica 2010:

#CardinalDeportivo | 🗣️ "QUEREMOS HACER EL MEJOR MUNDIAL DE LA HISTORIA"



📍El presidente de la APF, Robert Harrison, afirmó que el equipo está en un gran nivel y quieren hacer historia en el #MundialxABC



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“Creo que nosotros tenemos que tener los pies sobre de la tierra. Siempre tengo que en el fútbol el exitismo muchas veces te juegan contra, entonces tenemos que ser cautos. Estamos bien preparados, nos vamos para hacer un gran mundial, queremos hacer el mejor Mundial de la historia; ojalá que podamos jugar los ocho partidos, eso conlleva a mucho análisis partido tras partido. Así es que yo creo que hoy el equipo está muy bien, está muy concentrado y ojalá que que podamos hacer historia en este Mundial”, manifestó el titular albirrojo.