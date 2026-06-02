La Asociación Paraguaya de Fútbol expresa "interés" en la continuidad de Gustavo Alfaro

"Con el profesor (Alfaro) hemos iniciado charlas informales desde hace un tiempo atrás, no ahora", dijo Harrison a periodistas tras la inauguración de un hotel para concentrar a los jugadores de las selecciones paraguayas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde) de la ciudad de Ypané, cercana a la capital Asunción.

"Por supuesto, dentro del interés nuestro está renovar al profesor con todo su cuerpo técnico", agregó.

Harrison, que a mediados de marzo pasado fue reelecto como presidente de la APF para el periodo 2027-2030, también apuntó que Alfaro ha dado "muchas alegrías" al pueblo paraguayo, por lo que consideró que el argentino "es el indicado para continuar con los destinos de la selección" Albirroja.

Alfaro asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas del Mundial.

Bajo el mando del santafesino de 63 años, Paraguay enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas al torneo.

El pasado 26 de mayo, Alfaro, cuyo contrato expira con el Mundial 2026, reconoció que desea continuar al frente de la selección paraguaya, si bien reconoció que la decisión final está en manos de los directivos de la APF.

Entonces, durante una conversación informal con la prensa, el seleccionador llamó a establecer "un proceso" en todos los ámbitos del balompié del país sudamericano y pidió evitar "el cortoplacismo".

Paraguay debutará ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial, este 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para unos 70.000 espectadores.

Una semana después, la Albirroja se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.