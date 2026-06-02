La FIFA recreará los partidos del Mundial en 3D y en vivo para asistir a los árbitros

Una de las principales ventajas de este sistema es que reducirá el tiempo necesario para que el fuera de juego semiautomático entre en acción, puesto que avisará directamente a los árbitros sobre el campo cuando el delantero esté claramente adelantado al defensa.

Esta distancia, indicó el director de Innovación de la FIFA, Johannes Holzmülle, durante un encuentro virtual con la prensa, tendrá que superar los diez centímetros entre el atacante y el último defensor para que llegue la alerta.

"Hemos estado probando esta tecnología durante los últimos tres años en torneos de la FIFA. Comenzamos con 50 centímetros, ahora hemos bajado a 10 centímetros", indicó el experto, antes de agregar que "la señal va directamente al árbitro y a los árbitros asistentes para que puedan marcarlo".

En caso de tratarse de un fuera de juego más justo, las imágenes pasarán por la sala del VAR como hasta ahora.

Para que esto sea posible, la FIFA creará un 'gemelo digital' en tiempo real del encuentro con la ayuda de 16 cámaras dispuestas en todos los estadios que capturarán 29 puntos de datos 50 veces por segundo por jugador.

Además, un chip ubicado en el interior del balón registrará su movimiento 500 veces por segundo.

Esto generará repeticiones tridimensionales donde los avatares serán idénticos a los jugadores reales, dado que serán escaneados antes del inicio del Mundial.

El partido virtual también brindará mayor claridad durante los fueras de juego posicionales, al permitir mostrar cuál era la línea de visión del portero durante un tiro a puerta, y si el delantero adelantado afectó a la jugada.

Otro escenario que no volverá a producirse será el ocurrido en el pasado Mundial durante el partido de la fase de grupos entre Japón y España, cuando el conjunto nipón se adelantó en una jugada polémica que no dejó claro si el balón había rebasado por completo la línea de fondo antes de que se produjera el gol.

La aplicación alertará cuando el esférico salga por cualquiera de los extremos del campo, como ya sucede con la tecnología de línea de gol.

Además de la recreación en 3D, el Mundial también presentará otras novedades tecnológicas de la mano de Lenovo, que anunció este martes que proporcionará la plataforma de infraestructura impulsada por IA en tiempo casi real para el campeonato.

La empresa tecnológica desarrolló un 'software' que mejorará la calidad de las imágenes captadas por la cámara corporal de los árbitros, que hasta ahora no tenían la resolución adecuada en determinados lances del partido, como cuando el colegiado esprintaba.

Con el nuevo 'software' Holzmülle explicó que esperan aumentar el número de imágenes que puedan retransmitir por televisión desde esta perspectiva única "que permite darse cuenta de la difícil labor de los árbitros, que tienen que tomar decisiones en milisegundos".

Por último, la FIFA estrenará en el campeonato la plataforma de inteligencia artificial Football AI Pro, que estará disponible para las 48 naciones participantes y "democratizará el uso" de la inteligencia artificial.

Permitirá resumir la información que la FIFA enviaba antes a los equipos después de cada partido, con todos los datos del encuentro, incluido el análisis táctico, o las imágenes de cada gol, recreadas en 3D.

El Mundial comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el encuentro inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica, y concluirá el 19 de julio con el partido por el título en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Canadá, Estados Unidos y México son los tres países coanfitriones del mayor Mundial de la historia, con 48 naciones participantes y 1.248 jugadores convocados.