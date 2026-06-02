La selección de Sudafrica llega a Pachuca y la reciben con mariachis

Los 'Bafana Bafana', dirigidos por el belga Hugo Broos, fueron recibidos por mariachis a su llegada al hotel de concentración y, aunque cansados del largo viaje de más de 20 horas desde Johannesburgo, mostraron buen ánimo en tierra mexicana.

El equipo llegó en el amanecer de este martes a Ciudad de México y, de inmediato, se trasladó vía terrestre a Pachuca, centro del país. Escoltados por la Guardia Nacional hicieron su entrada a la ciudad y minutos después fueron sorprendidos por la cálida bienvenida, con música tradicional.

Como en el Mundial de 2010, Sudáfrica y México protagonizarán el partido de arranque del Mundial, ahora en el estadio Azteca. Hace 16 años empataron 1-1 y esta vez ambos cuadros saldrán por la victoria, confiados en acomodarse en el grupo A, en el que también jugarán Corea y la República Checa.

La mayoría de los integrantes de la selección forma parte de equipos de la Liga Premier de Sudáfrica, más que todo del Mamelodi Sundowns, máximo ganador de títulos, lo cual significa que se conocen bien.

El delantero Lyle Foster, del Burnley FC inglés; el centrocampista Teboho Mokoena y el guardameta Ronwen Williams, ambos del Mamelodi, son tres de las principales figuras del cuadro africano, que tendrá una defensa sólida con jugadores como Ime Okon, del Hannover 96 alemán; Mbekezeli Mbokasi, del Chicago Fire; y Olwethu Makhanya, del Philadelphia Union, ambos de la MLS.

Aunque los momios del partido de apertura del Mundial favorecen a México, los sudafricanos fueron la última selección de África en superar a los mexicanos, en la Copa Oro 2005 y se espera un partido cerrado, en el cual el cuadro de casa deberá mostrar su mejor fútbol para sumar tres puntos.

Los 'Bafana Bafana' realizarán hoy un entrenamiento ligero y mañana cumplirán en el Estadio Hidalgo una práctica abierta a los medios, después de lo cual se aislarán en la Universidad del Fútbol cuyas canchas son de primer nivel y le permitirán al equipo cumplir de la mejor manera la última parte de su preparación.

El pasado 29 de mayo, Sudáfrica empató sin goles en Johannesburgo con Nicaragua, en un amistoso que Broos utilizó para mover a sus figuras y observar su estadio de forma.

Después de jugar contra México, en el Mundial los sudafricanos enfrentarán el 18 de junio en Atlanta a la República Checa y el 24 en Monterrey a la república Checa.