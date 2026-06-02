Riquelme lamenta las "dificultades" que ha tenido para hacerle llegar al socio su proyecto

Antes de participar en Sevilla en un acto con peñas y socios de Andalucía, Riquelme insistió en su llamamiento a que haya una "gran participación" de los socios y afirmó en declaraciones a los periodistas que lo que antes parecía "una duda" de que la idea del actual presidente, Florentino Pérez, es proceder a una venta parcial del club, "es una realidad" después de lo que se ha visto en las últimas semanas.

"No nos ha dado tiempo de preparar las elecciones y tampoco hemos podido, electoralmente, poder mandar nuestro voto y nuestro mensaje y nuestra candidatura al socio del Real Madrid, cosa que la otra candidatura sí que lo ha podido hacer", relató el empresario alicantino.

Riquelme subrayó que siente "alivio" de que "la línea roja" con la que se han presentado a estas elecciones, "que es la venta del club, de la que algunos socios tenían la duda de que esto fuese a ser así, que esto realmente fuese a venderse, ya no hay ninguna duda. Ya hay claridad de que el Real Madrid, si el señor Florentino Pérez continúa de presidente, está en venta".

El aspirante a la presidencia madridista recordó que la semana pasada presentaron la ciudad del socio y una "serie de medidas por y para el socio, poniendo al socio en el centro de todo" y que esta semana siguen "recogiendo nuevas medidas".

Riquelme, que también recordó que, en la parte deportiva, su proyecto incluye "alguno de los jugadores" que, si es presidente del Real Madrid, "jugarán en el Real Madrid", además destacó "la profesionalización" de la estructura deportiva "con Raúl González Blanco como director deportivo, y algunos más que van a ir viniendo los próximos días".

Además, afirmó que este miércoles se anunciará "algún jugador concreto que vendrá" y que "será ilusionante para el Real Madrid".

"Sé que es un fin de semana duro para ir físicamente a votar a Madrid, pero todo el que pueda que haga el esfuerzo. Hace veinte años que no hay elecciones. Le pedimos por favor que voten, que luego voten lo que tenga que votar, pero que las urnas estén llenas de esos votos y que se decida, pero que decida el socio, que no decidan por nosotros", argumentó.