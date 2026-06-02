Trabajadoras sexuales marchan contra obras del Mundial de fútbol en la Ciudad de México

La movilización, convocada en el marco del Día Internacional del Trabajo Sexual, avanzó por calles del centro de la capital mexicana, desde el Ángel de la Independencia hacia el Palacio de Bellas Artes.

“Si no hay solución, no rodará el balón” y “Queremos vivienda, el mundial nos vale mierda (sic)”, se escuchaba entre las consignas.

Las manifestantes exigen una reparación por las afectaciones derivadas de las obras y acusan al Gobierno capitalino de haber deteriorado sus ingresos y condiciones de vida con los trabajos realizados en la calzada de Tlalpan, donde muchas han trabajado durante décadas.

“La ley de obras establece que cualquier megaproyecto que afecte a población local (...) debe de recibir un estudio de mitigación del daño y una compensación cuando las personas son afectadas en su ingreso”, señaló Ana, previo al inicio de la marcha.

Las organizaciones de trabajadoras sexuales -como se autodenominan las manifestantes- forman parte de un movimiento presente en varios países de América Latina que reivindica derechos humanos, acceso a servicios de salud y protección frente a la violencia.

Estos colectivos utilizan el término "trabajo sexual" para diferenciar el ejercicio voluntario de esta actividad de delitos como la trata de personas y la explotación sexual, una distinción impulsada en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y México.

“Dicen que con la llegada del Mundial viene el turismo sexual, pero a nosotras por el contrario, nos preocupa mucho por la trata y la prostitución forzada, somos compañeras que al ser independientes damos la lucha contra eso”, afirmó a EFE Ilse Victoria.

No obstante, explicó que ella y sus compañeras han sido desplazadas de Tlalpan, lo que las ha llevado a reducir sus ingresos hasta un 90 % y muchas se encuentran en situación de calle.

Con una inversión de casi 2.000 millones de pesos (unos 111 millones de dólares), el Gobierno de la Ciudad de México construye un parque elevado y una ciclovía en Tlalpan, arteria que desemboca en el Estadio Ciudad de México, que el 11 de junio albergará el partido inaugural del Mundial.

Las manifestantes también vincularon sus demandas con otras luchas sociales y aprovecharon la cercanía del Mes del Orgullo para llamar a la comunidad LGTBIQ+ a respaldar sus movilizaciones

Además, las trabajadoras sexuales avisaron que se sumarán a otras exigencias sociales, como la de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han escalado sus protestas a menos de una semana del Mundial.

“Claro que si no hay solución, también nos vamos a unir al plantón, que la lucha de las trabajadoras sexuales es la lucha con los profesores y las profesoras de la CNTE”, aseguró Ilse.

En México, el trabajo sexual ejercido de manera voluntaria por personas adultas no está prohibido de forma general, aunque la regulación varía por estados.

En Ciudad de México, organizaciones del sector han logrado avances legales para ejercer su actividad en el espacio público, pero varias de ellas consideran que las obras asociadas al Mundial ponen en riesgo esos avances.