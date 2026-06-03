Aguirre ve como un plus que sus jugadores pueden desempeñarse en varias posiciones

"Tenemos alternativas de chicos que pueden jugar en una u otra posición; Édson Álvarez tiene una historia como defensa central", dijo en referencia al centrocampista del West Ham inglés, que buscará ganarse la titularidad como medio de contención.

En una rueda de prensa en Toluca, centro de México, donde el jueves el Tri se enfrentará a Serbia en un partido amistoso, Aguirre reiteró su filosofía según la cual, salvo los guardametas, en el fútbol no hay especialistas, aunque reconoció que es difícil poner a un centrodelantero como volante de contención.

"Busco jugadores, y los tengo, que me presenten varias posibilidades. Israel Reyes puede ser central, pivote o contención", aseveró al hablar del lateral derecho.

Este jueves ante los serbios, México se someterá a su última prueba antes de debutar contra Sudáfrica el 11 de junio en el Grupo A del Mundial.

Aguirre había anunciado que usaría un once similar al de su debut ante los sudafricanos, pero este miércoles dudó de esa posibilidad.

"Había pensado eso, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito y me dice que algunos no están aún para 90 minutos; hoy no lo sé, aunque sí se verá nuestra forma de juego.", aseveró.

Aunque en algunos medios del fútbol mexicano dan por hecho que México vencerá a Sudáfrica en su debut, Aguirre mostró respeto por los 'Bafana Bafana' y los elogió.

"Sudáfrica lo ha hecho muy bien, me ganó en la Copa África cuando dirigí a Egipto y con México ya nos enfrentamos hace años. Están creciendo con algunos jugadores en el extranjero", aseveró.

Animado a poco más de una semana de su tercera experiencia como seleccionador mexicano, luego de los torneos de 2002 y 2010, Javier Aguirre se consideró un privilegiado por la posibilidad de liderar a su selección en un Mundial y en su país, luego de haberlo hecho en 1986 como jugador.

"Estoy a toda madre, ilusionado, soy un afortunado, pero de los de verdad. De los grandes", concluyó.

Los mexicanos pasarán la semana previa al mundial en su campamento en las afueras de la Ciudad de México, no lejos del Estadio Azteca, donde enfrentarán a Sudáfrica en el partido inaugural.

Después, en los otros partidos del Grupo A, el 18 de junio se medirá a Coreadel Sur en Guadalajara y el 24 a la República Checa, otra vez en el Azteca de la capital mexicana.