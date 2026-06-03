Ancelotti ensaya con Paquetá en la mediapunta e Igor Thiago como delantero centro

El técnico italiano ensayó con un equipo con cinco cambios con respecto a los once jugadores que saltaron de inicio en el amistoso del pasado domingo contra Panamá (6-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, según filtró la prensa brasileña.

Tres de esos cambios fueron en defensa: Marquinhos, Gabriel Magalhães sustituyeron a Bremer y Léo Pereira en el centro de la zaga. En el lateral izquierdo, Alex Sandro cedió su lugar a Douglas Santos.

Casemiro y Bruno Guimarães se mantuvieron en el centro del campo, donde apareció como enganche Lucas Paquetá, otra de las novedades.

Ya en ataque, Igor Thiago, delantero del Brentford y una de las grandes revelaciones de la pasada temporada en Inglaterra, ocupó la posición de 9, con Vinícius Júnior y Raphinha en las bandas.

Según el portal Ge, el exentrenador del Real Madrid también experimentó sobre el campo del Columbia Park con Rayan, extremo del Bournemouth, como alternativa a Vini y Raphinha.

En rueda de prensa, Igor Thiago se definió hoy como un 9 que "pelea, que no desiste de la pelota y que quiere tener buenos números" goleadores con la absoluta en su primera Copa del Mundo.

Por otro lado, Ancelotti ya había comentado tras la excelente actuación de los suplentes ante Panamá, entre ellos Paquetá e Igor Thiago, que estaba abierto a cambiar su once de gala y hasta su dibujo táctico.

El combinado 'verdeamarelo' se prepara para su último amistoso de preparación contra Egipto, el sábado, en Cleveland, ya que disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial 2026.

La pentacampeona del mundo debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.