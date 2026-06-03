Borja Iglesias: “Soy muy afortunado. Un Mundial es lo más importante como jugador”

“Soy muy afortunado. Estoy viviendo lo más importante como jugador. Cada uno vive su camino y lo hace como lo tiene que vivir. He trabajado mucho porque lleguen las cosas, y las he disfrutado también”, dijo este miércoles en la rueda de prensa ofrecida junto al seleccionador, Luis de la Fuente, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (afueras de Madrid).

Borja Iglesias comentó que se puso “un poco nervioso” instantes antes de conocer si estaba entre los convocados para el Mundial, a la vez que no valoró las opiniones de los que critican su presencia en la lista.

“Los gustos y las opiniones son así y lo entiendo. Yo me centro en hacer mi parte. Intento trabajar y demostrarlo. Vengo a sumar en el rol que me toque y disfrutar con una sonrisa. Si tengo alguna oportunidad la aprovecharé y si no animaré desde fuera como el que más”, declaró.

Borja Iglesias se estrenará en un Mundial y rememoró su primer recuerdo de España en una cita de estas características.

“Vivirlo es algo emocionante. Es algo que hasta que lo viva de verdad, estando allí, no le daré la importancia que tiene. Mi primer recuerdo, el más nítido, es el Mundial de Corea y Japón (2002), con el sufrimiento cuando nos quedamos fuera, fue un día que me fui bastante enfadado y estuve bastante jodido con eso ese verano”, dijo.

Antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, España disputará su primer amistoso de preparación, este jueves 4 de junio ante Irak en La Coruña, el estadio del gran rival del club de Borja Iglesias, el Celta de Vigo. Aun así, no espera un recibimiento hostil de la afición, ya que jugará como futbolista de la selección española.

“Ni lo había pensado. Cuando se juega un derbi se vive de otra manera, pero cuando juega la selección lo importante es la selección y seguro que pasaremos una gran tarde”, declaró.