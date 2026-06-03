El argentino Rosental firma por el Alzira tras rescindir su contrato con el Peñíscola

Rosental, que firmó por el Peñíscola en 2023 con 20 años y que esta pasada temporada formó parte del primer equipo tras dos cesiones, llegó a un acuerdo con la entidad castellonense para romper el contrato que les unía hasta el 30 de junio del próximo año.

El Peñíscola se despidió del jugador en las redes sociales. “Orgullosos de haber compartido este camino contigo. ¡Mucha suerte!”, compartió la entidad.

El ala zurdo quedó libre para incorporarse a cualquier equipo y su próximo destino es el Alzira FS. Rosental es el primer fichaje del nuevo proyecto alcireño, cuyo objetivo es lograr el ascenso a la élite tras no haber logrado la permanencia esta campaña en la Primera División española.

El argentino firma con el Alzira por una temporada y otra opcional. Su fichaje llega tras conocer las salidas de Iván Fernández ‘Ivi’ y de Christian Povea.