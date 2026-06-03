El brasileño André Jardine y América ponen fin a una era victoriosa

"El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el equipo y el estratega acordaron dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas", escribió el conjunto de la capital del país.

Jardine llegó al América en junio de 2023 y a condujo al equipo a los títulos del Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, éxitos que encumbraron a la entidad crema en el palmarés de campeones con 16.

"El equipo reconoce la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el entrenador más triunfador del equipo, con seis títulos en sus primeros 100 partidos", destacó el comunicado de las Águilas.

El estratega, que llevó a Brasil a obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, también fue nombrado mejor entrenador de la Liga MX en dos ocasiones.

Su gran pendiente con América fue la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el Torneo Clausura 2025, que terminó en mayo pasado, América fue eliminado en cuartos de final por Pumas.

Nacido en Porto Alegre hace 46 años, Jardine comenzó su carrera como entrenador en el club Sao Paulo.

Luego de dirigir a la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio llegó al fútbol mexicano para sentarse en el banquillo del San Luis antes de saltar al América.

"Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a André Jardine en sus próximos proyectos", concluyó el equipo.