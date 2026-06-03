El museo de cera de Río de Janeiro presenta una estatua de Pelé a una semana del Mundial

La estatua en cera de tamaño natural, que representa con gran fidelidad la imagen del tricampeón mundial, considerado en Brasil el mayor futbolista de todos los tiempos, exigió dos años de trabajos por parte de 20 artesanos de diferentes áreas de un taller especializado en Londres.

Con la presentación de la estatua de Edson Arantes do Nascimento, vistiendo una réplica fiel del uniforme de la selección brasileña que venció el Mundial de México 1970, el Dreamland Museo de Cera inauguró su 'Galería de la Copa del Mundo', dedicada a la competición de la que Brasil tiene cinco títulos.

En la misma galería del AquaRio, junto a la del atacante brasileño que murió en diciembre de 2022 a sus 82 años, hay estatuas del también brasileño Zico, mayor ídolo del Flamengo, y del argentino Lionel Messi.

El director del museo de cera carioca, João Paulo Silva, afirmó que la estatua de Pelé fue elaborada a partir de una fotografía del futbolista en el Mundial de 1970 que él mismo escogió y con base en las medidas que los productores le tomaron al tricampeón mundial en una visita que hizo a Barcelona antes de su muerte.

"Nos encontramos en Barcelona y demoramos entre cuatro o cinco horas con él, tomándole las medidas y fotografías para iniciar el proceso", afirmó Silva en declaraciones a EFE.

Agregó que muchas personas trabajaron en la confección de la pieza para poder perfeccionar todos los detalles, incluso con opiniones encontradas sobre las dimensiones de sus piernas y hasta de sus nalgas.

"Hasta la zapatilla que el usaba de tamaño 39 fue respetada. La estatua viste un calzado de la propia fabricante Puma de tamaño 39, justamente para aproximarla al máximo al retratado", dijo.

El proceso fue supervisado tanto por los encargados de velar por el legado de 'o Rei' como por la propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para garantizar que el resultado fuese un homenaje respetuoso y preciso.

Los asistentes al AquaRio este miércoles también pudieron asistir a la primera presentación de una atracción que utiliza al "tiburón oráculo" Ritinha para predecir al ganador de los partidos del Mundial.

En su primera presentación, instado a escoger entre un pote con la bandera de Brasil y otro con la de Marruecos, el escualo optó por el de los pentacampeones como ganador del partido debut de ambas selecciones en el Mundial.

El acuario carioca realizó el mismo espectáculo hace cuatro años, pero utilizando un pulpo.

"Esta actividad la hicimos en anteriores mundiales con un pulpo. Ahora escogimos un tiburón porque consideramos que es un animal que tiene que ser preservado y que hay que poner fin a un mito negativo en su entorno", afirmó Marcelo Szpilman, fundador y director presidente del AquaRio.

"Usar el tiburón para adivinar el vencedor del partido es interesante y una actividad que atrae al público", exclamó.