El Real Madrid ofrece a los inversores prestigio, no beneficios, dice Florentino Pérez

En una entrevista con el FT publicada este miércoles, Pérez, que aspira a la reelección y tiene como rival al empresario Enrique Riquelme, afirma que la prestigiosa marca madrileña atraerá capital externo con una valoración superior a los 10 000 millones de euros (más de 11 600 millones de dólares).

En su entrevista, según el periódico, Pérez afirmó que adquirir una participación en el Real Madrid, propiedad de los socios, no es como comprar un activo que genere un retorno financiero concreto.

"Sería como un patrocinio, por decirlo de alguna manera", afirmó. "En otras palabras, hay personas que se asocian con el Real Madrid sin esperar nada a cambio", dijo.

Tras más de 22 años al frente del Real Madrid en dos etapas (2000-2006 y 2009-actualidad), el futuro de Pérez está en manos de los socios, después de que convocara elecciones el mes pasado para apaciguar el creciente descontento en torno al club.

El FT recuerda que, si bien el Real Madrid generó 1 200 millones de euros (casi 1 394 millones de dólares) en ingresos en la temporada 2024-2025, un récord histórico para un equipo deportivo, acaba de concluir una temporada sin títulos, marcada por la inestabilidad en la dirección técnica y la discordia en el vestuario.

El presidente es criticado por su único rival, el empresario de energías renovables Enrique Riquelme, por intentar privatizar el club. Los aproximadamente 100.000 socios votarán el 7 de junio para elegir al dirigente del Real Madrid para los próximos cuatro años.

Riquelme afirmó que el plan de "privatización" de Pérez traspasó una línea roja. "¿Por qué tenemos que privatizar algo que ya nos pertenece?", declaró el empresario en una entrevista radiofónica esta semana.

El FT dice que Pérez rechaza esta caracterización e insiste en que su principal objetivo es formalizar la "propiedad económica" de los socios actuales y que la captación de capital externo es simplemente una forma de otorgar al club una valoración oficial.

"Quiero que los activos pertenezcan realmente a los socios", declaró Pérez. "Quiero distribuirlos entre ellos y seguiré luchando hasta lograrlo", añadió.

En noviembre pasado, Pérez anunció su intención de vender el 5 % del club -sujeto a referéndum- por medio de una filial de nueva creación. Sin embargo, a pesar de su reiterada insistencia en que los socios seguirían teniendo el control, se ha visto obligado a defender su plan.

Pérez puntualizó al Financial que los inversores no tendrían "ninguna participación" en la gestión del club.