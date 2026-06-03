Forlán sobre Julián Álvarez: "Es una lástima, pero hay que saber que somos profesionales"

Durante un acto de Movistar celebrado en Madrid con motivo de la presentación de un documental sobre el mejor futbolista del Mundial de Sudáfrica 2010, 'El ascenso de Diego Forlán', el dos veces ganador de la Bota de Oro europea analizó la situación que atraviesa el club colchonero con 'La Araña', que, al parecer, interesa a varios equipos del Viejo Continente.

"Le tengo visto desde que estaba en River Plate y luego en Manchester City y aquí ha crecido mucho y mejorado. Lo que ha crecido también ha hecho que asista mucho. Es una lástima, pero la gente tiene que entender que somos jugadores profesionales. Sería una lastima pero aparecerá otro", señaló.

De hecho, el ex de Peñarol e Internacional de Porto Alegre echó la vista atrás para rememorar su salida del conjunto madrileño, admitiendo que el final de su etapa no cumplió con las expectativas que se correspondían con los títulos logrados en el club.

"Como me tocó irme no era lo que hubiera querido tras todos los logros. Lo lindo es que la gente me sigue recordando con un cariño enorme y me lo demuestran cada vez que voy al estadio, pero la verdad que me hubiera gustado irme de otra manera", recordó el delantero por quien se instauró en las gradas rojiblancas el grito de "u-ru-gua-yo".

Durante la presentación, el exdelantero admitió que tanto Rio Ferdinand como Fabio Cannavaro han sido los dos defensores más difíciles de batir así como Sergio 'Kun' Agüero como su mejor compañero.

Además, reconoció la simpatía que existe entre colchoneros y uruguayos. En ambos casos, "sabemos que hay dos más grandes (Argentina y Brasil en el caso uruguayo; y Real Madrid y Barcelona en el atlético), pero nosotros molestamos", especificó.

'Cachavacha' recordó los años en los que el Atlético de Madrid peleaba por entrar en puestos europeos, una realidad muy distinta a la exigencia y el estatus del que goza el equipo en el panorama internacional hoy en día.

"La institución ha crecido en los últimos años y hoy está a la altura de los grandes equipos europeos. Estoy muy feliz de haber puesto ese puntapié inicial después de muchísimos años en donde el club peleaba por el séptimo u octavo lugar", declaró Forlán.

El documental sobre la trayectoria del exfutbolista, hoy de 47 años, se estrenará el 26 de junio.