Guatemala examina a República Checa previo al debut de los europeos en el Mundial

El encuentro, que se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, representa un enorme desafío táctico para el equipo guatemalteco, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, que quedó fuera de la cita mundialista en noviembre pasado y busca reconstruir su proyecto deportivo.

La escuadra centroamericana llega a este exigente compromiso tras un inicio de año complicado en el plano internacional, después de sumar dos derrotas en sus compromisos amistosos previos de 2026 frente a Canadá, por 1-0 en enero, y Argelia, por un contundente 7-0 en marzo.

El técnico mexicano ha sido enfático sobre la jerarquía del rival y la necesidad de competir con personalidad en Estados Unidos para revalorizar el balompié nacional ante partidos de gran audiencia.

"Jugar contra República Checa, cuando ellos ya están muy afinados para la Copa del Mundo, va a ser una muy buena prueba para nosotros; debemos cuidar mucho nuestra imagen y nuestro prestigio", afirmó Tena ante los medios locales, previo a partir junto a la selección guatemalteca a Estados Unidos.

Para el combinado europeo, liderado por el centrocampista Tomáš Souček (West Ham United, Inglaterra) y el delantero Patrik Schick (Bayer Leverkusen, Alemania), el choque en Nueva Jersey es el último ensayo antes de su debut oficial en el Mundial, donde compartirá zona junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.

El equipo checo, que selló su clasificación tras eliminar de forma dramática a Dinamarca en la tanda de penaltis del repechaje de la UEFA, llega con un registro impecable de cinco victorias consecutivas en sus últimas presentaciones.

Guatemala: A. Navarro; M. Hernández, J. Morales, A. Yanes, S. Robles, J. Pinto; J. Rosales, O. Escobar, R. Muñoz; D. Lom y O. Santis.

Seleccionador: Luis Fernando Tena (México).

República Checa: L. Hornicek; L. Krejci, D. Doudera, R. Hranac, S. Chaloupek; P. Bucha, T. Ladra, A. Sojka, L. Cerv; J. Kuchta y A. Hlozek.

Seleccionador: Miroslav Koubek (República Checa).

Estadio: Sports Illustrated Stadium (Harrison, Nueva Jersey).

Hora: 20:00 ET (00:00 GMT del viernes).