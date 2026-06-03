Infantino destaca el "éxito" de Florentino Pérez a 4 días para las elecciones del Madrid

En su cuenta de la red Instagram, el máximo dirigente de la organización que rige el fútbol mundial ha dicho: "gracias por todo lo que has hecho por el fútbol, por ayudar al Real Madrid a brillar a nivel global, y estoy seguro que bajo tu liderazgo el futuro será aún más prometedor".

Infantino ha destacado en su mensaje la vinculación entre la FIFA y el Real Madrid que es uno de sus siete miembros fundadores a lo largo de 122 años.

"El 36 veces campeón español y el equipo de mayor éxito en Europa participó en la edición inaugural del Mundial de Clubes de la FIFA (en el verano de 2025) y continúa uniendo a fans de todo el mundo", ha subrayado.

El dirigente señala que tuvo el "placer" de hablar con el presidente del Real Madrid el pasado fin de semana con motivo de la final de la Liga de Campeones en la que el PSG venció al Arsenal, en los penaltis en Budapest.