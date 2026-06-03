Koundé reconoce que en el Barcelona ha estado por debajo de su nivel esta temporada

"Ha sido una temporada por debajo de mi nivel, no ha sido la mejor, pero ahora empieza una nueva competición, tengo ganas de acabar bien la temporada y aportar el máximo a la selección", dijo el defensa en Nantes, donde este jueves los 'bleus' jugarán su primer amistoso de preparación para el Mundial contra Costa de Marfil.

Koundé no quiso mojarse sobre si Francia figura entre los favoritos, aunque señaló que son muchos los que lo piensan.

"Tenemos mucha ambición, pero hay que abordar cada competición con humildad. Sabemos que será difícil llegar lejos, pero hay que empezar bien contra Senegal", comentó.