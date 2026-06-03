La guardameta brasileña Andrea Dacosta renueva una temporada con el Atlético Torcal

Dacosta llegó al conjunto malagueño en la temporada 2024-25 y desde el primer momento ha formado dupla con Valeria Gálvez, siendo de las jugadoras más destacadas en bastantes encuentros, recuerda el Atlético Torcal en un comunicado.

Antes de llegar a la formación andaluza, militó en el Camoens de Ceuta, Valdetires Ferrol y Salesianos Puertollano, además de en varios equipos en Brasil.

Andrea Dacosta ha comentado, en declaraciones facilitadas por el club, que "ha sido una temporada muy ilusionante", tras conseguir la permanencia, porque "el nuevo grupo supo adaptarse al trabajo" del cuerpo técnico y vieron que son "capaces cuando se actúa desde la unión".

"Todo el trabajo y esfuerzo, desde la directiva, cuerpo técnico, afición, jugadoras, la base y los patrocinadores valió la pena, no solamente por el objetivo cumplido sino también por el aprendizaje y las personas que cautivaron la pasión por el fútbol sala", ha subrayado.

"Para mí es el seguimiento de un sueño y cada vez que renuevas un sueño tu niña interior te recuerda el motivo de haberlo empezado", ha añadido Dacosta, quien agradece la confianza mostrada por el club y prevé una buena próxima temporada, en la que espera que sigan creciendo como grupo y creyendo que son capaces de lograr nuevas expectativas.