La historia detrás del abrazo viral de Marquinhos a Magalhães en la final de la Champions

El zaguero del PSG se unió el martes a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey para el Mundial 2026, después de levantar su segundo título consecutivo de 'Champions League' con el conjunto francés.

Sin embargo, la imagen más comentada en Brasil no fue la de Marquinhos elevando al cielo la 'Orejona', sino la del momento en que se fue directo a animar al central del Arsenal en vez de celebrar el título con el resto de sus compañeros del PSG.

"Estaba listo y preparado para celebrar, pero cuando di mis primeros pasos corriendo para festejar con mi equipo, apareció la imagen de Gabi frente a mí y mi equipo pasando a su lado. Esa imagen fue la misma que cuando fallé mi penalti en el Mundial de 2022", relató Marquinhos en rueda de prensa, en Nueva Jersey.

"En ese momento, pensé un poco en mi compañero (de selección) y le mostré un poco de empatía. Sé lo que es el peso y la responsabilidad de vivir aquel momento", añadió.

Mientras Dembélé y compañía daban saltos de alegría sobre el césped del Puskás Aréna de Budapest, Marquinhos se abrazó a Magalhães, apesadumbrado tras fallar el penalti decisivo de la tanda que dio el título al PSG, y le dijo unas palabras al oído.

"Le dije que se mantuviera firme y levantara la cabeza, que había hecho una temporada y un partido increíble, que, en mi opinión, ha sido el mejor zaguero del mundo esta temporada y que no merecía llevarse ese peso", recordó.

El capitán de la Canarinha también transmitió a su compatriota que "nada iba a borrar la temporada maravillosa" que ha hecho con el Arsenal, con el que se proclamó campeón de la Liga inglesa.

En este sentido, confía en que esa herida abierta por haber fallado el penalti en la final continental "cicatrice lo más rápido posible" porque es un "jugador muy importante" para Brasil.

"Yo conseguí digerirlo y esa cicatriz se convierte en una motivación para seguir trabajando", confesó.

Marquinhos, de 32 años, comentó que al día siguiente recibió un mensaje de Magalhães para agradecerle el gesto.

"Le respondí que ese momento fue mi mayor victoria aquella noche. Realmente fue bonito ver la repercusión; ver a mi madre orgullosa por lo que hice, a mi esposa, a mis hermanos. Esa fue la mejor victoria y el mejor título de aquella noche", expresó.

Brasil llegó el martes a Estados Unidos y estos días se prepara para el último amistoso preparatorio para el Mundial 2026 contra Egipto, que se disputará el sábado en Cleveland.