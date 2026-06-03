La maleta de Borja Iglesias para el Mundial: café de filtro, cámara de fotos y Mario Kart

“Me llevo mi set para hacer café de filtro, que compartiré con quien le guste, una cámara de fotos, siempre llevo alguna, y la Nintendo para jugar al Mario Kart”, desveló en rueda de prensa.

Borja Iglesias compareció en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con una sonrisa, días antes de vivir su primer Mundial, un torneo que afronta con ilusión y sin urgencias de meter su primer gol con la camiseta de la selección española.

"No elegimos los tiempos. Me apetece marcar gol, pero firmo no hacerlo y que vaya todo bien", declaró.

Un Mundial que tiene similitudes, coincidencias, con el de Sudáfrica 2010, en el que España ganó su primer y único título del torneo.

Shakira es la encargada de la canción del Mundial, Sudáfrica y México inaugurarán la Copa, España quedó encuadrada en el Grupo H y se enfrentará al técnico Marcelo Bielsa en fase de grupos.

“Lo he visto porque lo han comentado mis amigos. Pero en el vestuario, la gente está pensando en el camino que tenemos nosotros y que es en lo que tenemos enfocarlo. Eso está muy bien, es divertido, pero luego el camino es más difícil”, señaló Borja Iglesias.