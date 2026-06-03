Matemático alemán, que ha acertado tres veces el campeón, ve a Países Bajos ganador título

Inicialmente, su intención fue demostrar que hacer una previsión de este tipo era prácticamente imposible y admite, en una entrevista con la revista "Der Spiegel", que la primera vez que uso el modelo, y acertó, -en 2014- quedó "horrorizado".

"La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón mundial en Brasil, también por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica", dijo.

Después ha acertado dos veces más, con Francia en 2018 y Argentina en 2022, y ahora, usando su propio modelo, ve campeón a Países Bajos -que se impondría en la semifinal a España y luego en la final ante Portugal- aunque sigue mostrando cierto grado de escepticismo con respecto a sus propias predicciones.

"Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico quien será el próximo campeón del mundo se trata de alguien que no tiene remedio", sostiene.

El modelo contempla una serie de variables fundamentales como son el PIB per capita de cada país -ya que este repercute en la infraestructura deportiva- , el tamaño de la población, la posición que el fútbol tiene en la sociedad, el puesto que ocupa la selección en el ranking mundial y un remanente de azar que Klement insiste en destacar.

"Es como lanzar una moneda. Puede pasar que uno haya pronosticado que la moneada caerá cuatro veces seguidas en cara y no en cruz y que eso ocurra así. Pero eso no garantiza que la próxima vez volverá a ocurrir", explica.

El pronóstico para el Mundial de este año lo explica Klement diciendo que Países Bajos es entre la nación futbolística más fuerte entre las que no ha ganado el torneo aunque agrega que tal vez haya añadido inconscientemente determinadas variables en el modelo para que, por fin, la predicción no se cumpla.

Otro factor importante, señala Klement en una nota publicada en internet en inglés, es la temperatura. "Si un país es demasiado frío o demasiado caliente resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica. "¿Es acaso un milagro que salvo Inglaterra en 1966 y Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014 todos los campeones del mundo vengan de esas regiones?" , se pregunta con algo de ironía.

El ser país sede, admite Klement, es algo que también puede ayudar.

Usando todas esas variables, según el matemático, se puede explicar en un 55 por ciento el éxito de un país a lo largo de un Mundial. Pero un 45 por ciento, agrega, tiene que ver con la suerte.

En su explicación del modelo, Klement advierte que para este Mundial, por tener una ronda más de eliminación directa, la suerte y el azar pueden tener un peso mayor. "Equipos de menor categoría pueden derrotar a otros que son superiores a partido único", dice.

Klement predice unas semifinales netamente europeas en las que Portugal eliminará a Inglaterra y Países Bajos a España. De los sudamericanos, el único equipo que alcanzaría los cuartos sería la Argentina de Lionel Messi que caería ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La sorpresa más grande que contempla el pronóstico es la eliminación de Brasil en dieciseisavos a manos de Japón mientras que Ecuador caería en la misma instancia ante Senegal, Colombia ante Croacia y Uruguay ante Argentina.

"Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, derrotó a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y ha derrotado a Inglaterra y a Escocia en las últimas semanas", escribe Klement para defender su pronóstico.

El pronóstico a favor de Croacia, y en contra de Colombia, lo fundamente en la mayor experiencia de los croatas y en el partido entre Senegal y Ecuador alude el mejor estado de forma de los senegaleses.