Messi agradece el Princesa de Asturias y el reconocimiento a su labor fuera del campo

"La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento, por la importancia que tiene y por el hecho de que me reconozcan no solo por lo que hago adentro de la cancha sino también afuera", expresó el delantero en un vídeo grabado desde la concentración de la selección argentina en la ciudad estadounidense de Kansas.

Messi, de 38 años, relató que se enteró del premio tras amanecer este miércoles con numerosos mensajes felicitándolo y se mostró "muy feliz y muy agradecido".

El delantero del Inter Miami, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y el que más títulos ha conquistado, ha sido distinguido con el Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Este miércoles, además, en declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias, Messi comentó: "España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí".

"Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña", añadió.

Según el acta del jurado, Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 y que este año va a disputar su sexto mundial, se ha ganado "el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".