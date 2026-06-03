Messi confía en que su historia sirva a los niños para "seguir soñando" con el deporte

El delantero del Inter Miami, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y el que más títulos ha conquistado, ha sido distinguido con el Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

"Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme. España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí", señala Messi en unas declaraciones difundidas por la fundación que lleva el nombre del título de la heredera de la Corona.

El futbolista asegura que "nada" de lo que ha conseguido lo ha hecho solo y que "atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente" que le ayudó en el camino.

"Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña", afirma el ex futbolista del Barcelona.

Según el acta del jurado, Messi, campeón del mundo con Argentina en 2022 y que este año va a disputar su sexto mundial, se ha ganado "el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".