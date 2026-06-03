Montenegro niega entrada a 90 serbios antes de la cumbre UE por posible amenaza "hibrida"

Un alto cargo policial confirmó al diario montenegrino Vijesti que "se les denegó la entrada" después de que el grupo hubiera rechazado responder a las preguntas de los agentes sobre el motivo de su viaje.

El vuelo, operado por Air Serbia, aterrizó en Tivat a las 10:41 horas (8: 41 GMT) con un avión Embraer E195 y tenía previsto regresar a Belgrado a las 11:40 (9.40 GMT), pero permaneció retenido en tierra mientras se desarrollaban las verificaciones.

Las fuerzas de seguridad, desplegadas en el aeropuerto, actuaron ante sospechas de actividades de tipo "híbrido", cuya existencia fue también confirmada por la radiotelevisión pública RTCG.

La cumbre UE–Balcanes Occidentales se celebrará este viernes en el complejo de Porto Montenegro, en Tivat, con la asistencia de líderes europeos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza estos días una gira por las capitales de la región antes del encuentro.

En 2016, antes de las elecciones parlamentarias en Montenegro, las autoridades arrestaron a una veintena de ciudadanos serbios y montenegrinos acusados de planear un golpe de Estado para tomar el Parlamento por la fuerza, con supuesta implicación extranjera, y frenar el rumbo del país hacia la OTAN.

Montenegro entró en la OTAN en 2017 y es actualmente el candidato más avanzado en el proceso de adhesión a la Unión Europea de los Balcanes Occidentales pues se espera que pueda incorporarse al bloque antes de 2030.