Nuevo intento de la ‘naranja mecánica’ ante Japón emergente y el peligro de Suecia y Túnez

Triple subcampeona del mundo (1974, 78 y 2010), Países Bajos ha traspasado la fase de grupos en todas las ocasiones en las que participó desde 1974 (8), pero siempre le faltó el último impulso para coronarse.

Su juego no se ha acercado al fútbol total que sorprendió al mundo con Rinus Míchels en el banquillo y Johan Cruyff en el campo y ha ido perdiendo brillo. Pese a contar con jugadores como Van Basten, Gullit, RIjkaard, Bergkamp, Van Persie o Robben…siempre falló algo a última hora.

En Qatar 2022, cayó en la tanda de penaltis de los cuartos de final ante Argentina, a la que llegó gracias a una trepidante reacción en los minutos finales, cuando iba perdiendo por 0-2. Fue el partido del ‘qué mirás bobo, anda p’allá’ de Messi a Wout Weghorst, mientras le entrevistaban tras el partido.

En su duodécimo intento mundialista, Países Bajos ha ganado estabilidad con Ronald Koeman, con un eje central que pasa por Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Cody Gakpo.

Se clasificó con una idea clara; empató sus dos partidos contra Polonia (1-1 ambos) y goleó a Finlandia, Malta y Lituania, a los que endosó 25 goles.

Es el favorito del grupo, pero comienza con una dura piedra de toque; una selección japonesa que se muestra confiada en sus posibilidades.

A los Samurais Azules siempre se les ha achacado cierta inocencia a la hora de competir, con la derrota ante Bélgica, en Rusia 2018, como ejemplo. Entonces, se fueron a por la victoria en el último minuto, en vez de resguardar el balón para alcanzar la prórroga, propiciando una contra belga y su eliminación en octavos.

Pero eso ha cambiado. En Qatar 2022 ya fueron capaces de derrotar a Alemania y España, antes de caer en la tanda de penaltis contra Croacia.

En la preparación para el Mundial 2026, ha derrotado a Brasil (3-2) y a Inglaterra (0-1) y su técnico, Hakime Moriyasu, no esconde su ambición: “El objetivo de Japón es ganar el título”, asegura.

Suecia, que llegó de rebote al Mundial, porque jugó la repesca gracias a haber sido líder de su grupo en la Liga de Naciones, se ganó su plaza gracias a la efectividad del delantero del Arsenal Viktor Gyokeres, autor de 3 goles ante Ucrania y otro frente a Polonia en el repechaje.

Junto al atacante ‘gunner’, Suecia espera a Alexander Isak, el jugador más caro de la Premier, pero cuyo impacto en el Liverpool, lastrado por las lesiones, ha sido menor del esperado.

Túnez, que jugará su tercera fase final consecutiva, puede complicar el camino de cualquier rival del grupo. Pese a su decepcionante Copa de África, que provocó la sustitución de Sami Trabelsi por Sabri Lamouchi, llega al Mundial después de ganar 9 de sus 10 partidos de una fase de clasificación, en la que no encajó gol alguno.