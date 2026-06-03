Recuperada del cansancio, Sudáfrica se entrena en Pachuca para el debut ante México

Los sudafricanos, dirigidos por Hugo Broos, llegaron el martes a Pachuca, centro mexicano, y este miércoles trabajaron de buen ánimo ante varios miles de aficionados y los medios de comunicación.

Broos ordenó rutinas habituales de ataque, vigiló el toque de balón y la labor de los defensas.

Arropados por los hinchas, algunos de los cuales se llevaron autógrafos al final del entrenamiento, los jugadores iniciaron la última parte de su preparación para el Mundial, en el que jugarán el Grupo A contra México, República Checa y Corea del Sur.

Como en el Mundial de 2010, cuando fue sede, Sudáfrica jugará en la inauguración con México, en un partido crucial para ambos equipos, que buscarán comenzar con buen pie en busca de clasificarse a los dieciseisavos de final.

Sudáfrica jugará el Mundial con una mayoría de figuras de su liga. Un tercio de su plantilla proviene del Mamelodi Sundowns, el cuadro con más títulos en la Premier sudafricana; los jugadores se conocen y eso es una ventaja para Bross.

Entre las figuras más sobresalientes de los 'Bafana Bafana' están el guardameta Ronwen Williams, del mamelodi; los defensas Olwethu Makhanya, del Philadelphia Union, y Mbekezeli, del Chicago Fire, ambos de la MLS; y el delantero Lyle Foster, del Burnley FC inglés.

Los sudafricanos cerrarán su preparación para el Mundial a partir de mañana en los campos de la Universidad del Fútbol de Pachuca, ciudad alejada a unos 100 kilómetros de la capital, donde el equipo enfrentará en ocho días a los mexicanos.