Riquelme anuncia a Hierro como director de la cantera del Real Madrid si gana elecciones

Riquelme, que ya anunció un acuerdo con Raúl González para incorporarse a su organigrama como director deportivo, informó mediante su cuenta en la red social X, que Hierro será el encargado de dirigir la Ciudad Deportiva de Valdebebas para levantar una academia con "estructura, valores y ambición de llegar al primer equipo".

"La Fábrica' necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como Director de 'La Fábrica' para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo", dijo.

Su incorporación sigue la línea de Riquelme de "recuperar identidad" con la colaboración de varias leyendas del club merengue: "Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro".

Como jugador, Hierro permaneció 14 temporadas en el conjunto blanco y ganó tres Ligas de Campeones, cinco Ligas, dos Intercontinentales y una Supercopa de Europa. Además, varios de esos títulos los levantó como el capitán del equipo.

Tras su retirada como futbolista profesional, fue director deportivo de la Federación Española entre 2007 y 2011; fue segundo entrenador del técnico italiano Carlo Ancelotti en la temporada 2014-2015 en el Real Madrid; y técnico principal del Oviedo en la campaña 2016-2017.

Asumió el banquillo de la selección española de manera urgente a pocos días del Mundial de Rusia 2018 después de la destitución de Julen Lopetegui debido al compromiso que este había adquirido para entrenar al Real Madrid.

Más tarde, de 2022 a 2024, fue director deportivo del Club Deportivo Guadalajara mexicano y, actualmente, desempeña la misma labor en el Al-Nassr de la primera división saudí.