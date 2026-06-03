Sheinbaum dice que no caerá en la "represión" de protestas de maestros a días del Mundial

“Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial: no vamos a caer en la provocación, si no somos (Gustavo) Díaz Ordaz, no vamos a caer en la provocación”, manifestó la gobernante en su conferencia matutina haciendo referencia al expresidente Díaz Ordaz (1964-1970), bajo cuyo mandato se cometió la Masacre de Tlatelolco contra estudiantes y civiles.

Sheinbaum reiteró que el diálogo con el magisterio sigue siendo de “puertas abiertas” y afirmó que tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Educación Pública están para “trabajar en los temas de los maestros de los distintos estados en mesas tripartitas”.

También mencionó que las dependencias están abiertas para abordar el tema del mejoramiento de las pensiones,“una de las grandes demandas”, así como la discusión sobre la Reforma Educativa, elaborada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“A aquellos que están permanentemente provocando, les decimos que es mejor que entren al diálogo, porque sino parece que son de ultraderecha; la verdad, eso parece. No entiendo por qué romper vidrios cuando está abierta la puerta de la negociación”, planteó.

La titular del Ejecutivo descartó reunirse con la CNTE, ya que argumentó que tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, cuentan con su confianza para abordar estos asuntos.

“No va cambiar nada si se reúnen conmigo, nada, ellos tienen toda la confianza de la presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros y saben que si no se puede por temas presupuestales pues tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir”, sentenció.

La respuesta de la mandataria se da luego de que miles de maestros mexicanos de la CNTE hayan amenazado de boicotear el Mundial, que tendrá su partido inaugural el próximo 11 de junio en Ciudad de México, y tras reiteradas movilizaciones con las que han bloqueado zonas centro de la capital mexicana.

Durante esta serie de protestas, desde el Ejecutivo mexicano se han sostenido varias mesas de trabajo con el magisterio sin llegar a un acuerdo sobre sus demandas, a la vez que se ha condenado “la violencia y el vandalismo” ejercido en estas movilizaciones que escalaron el 1 de junio tras el anuncio de un paro nacional por parte del la CNTE.