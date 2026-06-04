Benfica oficializa oferta Florentino Pérez por Mourinho, que tiene cláusula 15 millones

Así lo indicó en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores lusa, en el que precisó que "la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado su firme intención de contratar al entrenador José Mourinho en caso de que gane las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026".

"De darse este caso, la contratación se realizará por un importe de 15.000.000 €, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo vigente", agregó el club portugués.

El actual presidente del club español y candidato en las próximas elecciones, que se celebran este domingo, anunció el miércoles a través de redes sociales que Mourinho entrenará al Real Madrid la próxima temporada si vence en las urnas.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026, Mucha historia por hacer' apareció la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

No obstante, según la prensa lusa, Mourinho contactó con el Benfica tras la publicación de esa imagen para desmentir que vistiera la camiseta del Real Madrid y asegurar que fue elaborada con inteligencia artificial.

El portugués ya dirigió al equipo español durante tres temporadas, desde 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

José Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica, al que llegó después de dos temporadas en el Ferenbahce turco.