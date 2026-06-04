04 de junio de 2026 a la - 11:40
DAZN y FIFA lanzan FIFA+ para ofrecer partidos en directo de forma gratuita
Madrid, 4 jun (EFE).- La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y DAZN, la plataforma de entretenimiento deportivo, lanzaron este jueves FIFA +, un nuevo servicio exclusivo dentro del sitio web de DAZN que ofrecerá cerca de 8.500 partidos de ligas de todos el mundo en directo de forma gratuita, según informaron a través de un comunicado.
Con este iniciativa, la FIFA y DAZN quieren "facilitar el acceso y promover la conexión entre los aficionados de todo el mundo".
FIFA+ en DAZN emitirá cerca de 8.500 partidos de fútbol en directo y permitirá a las federaciones nacionales conectar con nuevas audiencias para maximizar su contenido en todo el mundo.