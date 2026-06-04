El arquero y el 'nueve' titular, los temas que Alfaro aún no resuelve en la Albirroja

"El arquero es un tema a resolver, de la misma manera que el 'nueve' es un tema a resolver", dijo el técnico durante la rueda de prensa previa al partido amistoso que Paraguay disputará mañana ante Nicaragua.

"Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", agregó, al tiempo que aseguró que sea cual sea su decisión el arco paraguayo "va a estar bien custodiado".

Alfaro convocó a la Copa del Mundo al uruguayo naturalizado Gastón Olveira, al guardameta del San Lorenzo de Argentina, Orlando Gill, y al experimentado Roberto 'Gatito' Fernández, quien fue el habitual durante las eliminatorias, pero perdió la titularidad en el club paraguayo Cerro Porteño y tiene poco ritmo de juego.

Fernández será el titular el viernes ante Nicaragua, cuando Paraguay rinda su último examen antes del Mundial, pero esto no significa que haya ganado el pulso a Olveira y Gill, añadió Alfaro.

Para jugar en punta, convocó a Isidro Pitta, del Bragantino brasileño; a Álex Arce, de Independiente Rivadavia; a Gabriel Ávalos, de Independiente, y a Tony Sababria, del Cremonese italiano, quien fue uno de los elegidos durante las eliminatorias.

El estratega defendió igualmente su convocatoria de 26 jugadores y pidió a la prensa e hinchada que respeten su decisión, que apuntó no es una "verdad absoluta".

Además, señaló que trató de hablar con todos los jugadores que estaban en la órbita de la selección y quedaron fuera de la convocatoria.

Paraguay debutará ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial, el 12 de junio, y una semana después se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea.

Cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.

El equipo logró clasificar en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial.