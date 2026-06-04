El español Carles Martínez será el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen

El técnico de Les Franqueses del Vallès (Barcelona), que ha trabajado con el fútbol base del Espanyol y del Barcelona, además de dirigir juveniles en Catar y Kuwait -en este caso a la selección nacional de esa categoría-, tendrá un contrato de dos años de duración.

Martínez viene del FC Toulouse y será, tras Xabi Alonso (2022-2025), el segundo entrenador español en el banquillo del equipo de las aspirinas.

"Carles Martínez ha formado e impulsado en Toulouse a muchos jugadores jóvenes y ha convertido en una unidad a un equipo con muchas nacionalidades", dijo el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes.

Rolfes dijo, además, que el preparador español es un entrenador con principios claros y una idea moderna del juego.

"Estamos convencidos de que puede dar los impulsos adecuados para nuestra evolución deportiva", agregó.

El Leverkusen no termina de encontrarse a sí mismo tras la marcha de Alonso, el técnico que dio una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa germana al equipo.

Su sucesos, Erik ten Hag, fue cesado en la segunda jornada de la Bundesliga y relevado por Hjulmand, que nunca pudo convencer del todo.

El Leverkusen quedó fuera de la próxima Liga de Campeones y disputará la Liga Europa.