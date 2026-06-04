Fútbol Internacional
04 de junio de 2026 a la - 09:05

El español Carles Martínez será el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen

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Berlín, 4 jun (EFE).- El español Carles Martínez será el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, en cuyo banquillo sucederá al danés Kasper Hjulmand, informó este jueves el club alemán.

Por EFE

El técnico de Les Franqueses del Vallès (Barcelona), que ha trabajado con el fútbol base del Espanyol y del Barcelona, además de dirigir juveniles en Catar y Kuwait -en este caso a la selección nacional de esa categoría-, tendrá un contrato de dos años de duración.

Martínez viene del FC Toulouse y será, tras Xabi Alonso (2022-2025), el segundo entrenador español en el banquillo del equipo de las aspirinas.

"Carles Martínez ha formado e impulsado en Toulouse a muchos jugadores jóvenes y ha convertido en una unidad a un equipo con muchas nacionalidades", dijo el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes.

Rolfes dijo, además, que el preparador español es un entrenador con principios claros y una idea moderna del juego.

"Estamos convencidos de que puede dar los impulsos adecuados para nuestra evolución deportiva", agregó.

El Leverkusen no termina de encontrarse a sí mismo tras la marcha de Alonso, el técnico que dio una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa germana al equipo.

Su sucesos, Erik ten Hag, fue cesado en la segunda jornada de la Bundesliga y relevado por Hjulmand, que nunca pudo convencer del todo.

El Leverkusen quedó fuera de la próxima Liga de Campeones y disputará la Liga Europa.