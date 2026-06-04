El Mundial de fútbol impulsará el crecimiento turístico en Norteamérica por encima del 2 %

Las cifras son del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés).

Este organismo, que representa a las principales empresas del sector privado a nivel global y tiene su sede internacional en Madrid, señala, en un comunicado, que el Mundial es una oportunidad estratégica para fortalecer el crecimiento turístico a largo plazo en la región mediante una mejor conectividad, experiencias más integradas para los visitantes y una mayor cooperación transfronteriza.

En esa línea, subraya la importancia de continuar invirtiendo en aviación, infraestructura turística, innovación digital y procesos de entrada más ágiles para mantener la competitividad global de Norteamérica y sostener su crecimiento futuro.

Su presidenta y CEO, Gloria Guevara, ha afirmado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una "oportunidad única para que Norteamérica acelere el crecimiento turístico, fortalezca la conectividad y muestre la región a millones de viajeros en todo el mundo" y que el evento "ofrece la posibilidad de capitalizar beneficios a largo plazo".

Según el reciente Informe de Impacto Económico 2026 (EIR) del WTTC, México se posicionó como el país con mejor desempeño turístico de Norteamérica en 2025, superando a Estados Unidos y Canadá en indicadores clave como el PIB turístico, el gasto de visitantes y las llegadas internacionales.

La investigación del WTTC destaca que el PIB del sector de Viajes y Turismo en México creció el 1,8 % en 2025, por encima de Estados Unidos (0,9 %) y Canadá (1,2 %).

México también lideró la región en crecimiento del gasto de visitantes internacionales, con un aumento del 3,5 % frente a caídas en Estados Unidos (-4,6 %) y Canadá (-3,5 %).

Asimismo, las llegadas internacionales a México crecieron un 6,1 %, en contraste con descensos del 5,5 % en Estados Unidos y 0,6 % en Canadá.

Como parte de las estimaciones de este mismo informe, el organismo destaca que el sector de Viajes y Turismo alcanzará los 30,9 millones de empleos en Norteamérica durante 2026, lo que representará el 12,7 % del empleo total de la región.

Además, asegura que el sector turístico de Norteamérica sigue beneficiándose de una sólida demanda interna y de una menor exposición a disrupciones geopolíticas derivadas de conflictos en Medio Oriente, al depender menos de rutas de tránsito y mercados afectados que otras regiones.

A nivel global, el WTTC proyecta que el sector de Viajes y Turismo aportará 12 billones de dólares a la economía mundial en 2026, equivalente al 9,9 % del PIB global, además de sostener 376 millones de empleos.

En la próxima década, estima que el PIB turístico global crecerá a una tasa anual del 3,6 %, superando el crecimiento de la economía mundial, proyectado en el 2,4 %.

El Mundial de fútbol se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.