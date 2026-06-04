El Toronto Stadium está listo para celebrar el primer partido de un Mundial en Canadá

El estadio, conocido habitualmente como BMO Field y rebautizado por la FIFA como Toronto Stadium durante el torneo, ha sido objeto de una importante ampliación para aumentar su capacidad desde unos 30.000 espectadores hasta cerca de 45.700 asientos para el Mundial.

Don Hardman, director ejecutivo de gestión de estadios y sedes para Canadá, explicó a EFE este jueves durante una visita al Toronto Stadium que las obras y preparativos se encuentran prácticamente completados y que solo restan los últimos detalles relacionados con la imagen del evento y las activaciones comerciales.

"Diría que nos queda menos del 10 %. Son los toques finales, la imagen corporativa y toda la decoración. Probablemente es la parte más intensiva en mano de obra. Pero estamos en muy buena situación", señaló.

Hardman destacó que los socios comerciales de la FIFA están ultimando la instalación de sus espacios promocionales y que las principales infraestructuras para la gestión de los aficionados ya están operativas.

"Las vallas perimetrales están colocadas, los escáneres están instalados y estamos muy satisfechos con el punto en el que nos encontramos antes de la apertura de puertas a las 11.00 de la mañana del próximo viernes", añadió.

Uno de los aspectos más vigilados en los días previos al inicio de la competición es el estado del césped. Hardman indicó que el terreno de juego no ha sido utilizado para partidos desde el 10 de mayo, lo que ha permitido a los responsables de mantenimiento trabajar durante casi un mes para dejar la superficie en condiciones óptimas.

"El campo ha estado tranquilo, sin fútbol desde el 10 de mayo. El equipo ha hecho un trabajo excelente para dejar el césped en perfectas condiciones. Siempre tienen un gran terreno de juego y ha podido descansar durante casi un mes, así que estará listo y con la máxima calidad para ese primer partido", afirmó.

Toronto albergará seis encuentros del Mundial: cinco partidos de la fase de grupos y un encuentro de dieciseisavos de final. Entre ellos destaca el debut de la selección canadiense el 12 de junio, una cita que marcará un hito para el país al convertirse en el primer partido de un Mundial masculino de fútbol disputado en territorio canadiense.

La ciudad espera recibir a cientos de miles de visitantes durante el torneo y ha acelerado durante los últimos meses los trabajos de adaptación del estadio, la mejora de accesos y la preparación de zonas para aficionados, en una de las mayores operaciones logísticas y deportivas de su historia reciente.